«Газпром Экспорт» расторг контракт с «Укртрансгазом»

Российская экспортная компания «Газпром экспорт», дочерняя структура «Газпрома», 17 июня 2014 года сообщила оператору газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз» о своем желании расторгнуть договор, который предусматривал компенсацию украинской стороной суточных колебаний потребления газа в Европе.

«Действие договора будет прекращено с 23 июня 2014 г.», - говорится в сообщении «Нафтогаза Украины».

Согласно условиям договора, как отмечается в сообщении «Нафтогаза», в случае, если необходимость в поставках газа в Европу существенно превышала выставленную накануне заявку «Газпром экспорта», «Укртрансгаз» при наличии технической возможности компенсировал необходимые объемы за счет собственных резервов, после чего российская сторона осуществляла оплату этой услуги.

Как пояснили в компании, транзит физических объемов газа по территории Украины занимает около 36 часов.

«При отсутствии такого договора украинский оператор не будет иметь юридических оснований компенсировать существенные отклонения потребления газа день в день», - подчеркивается в сообщении.

В «Нафтогазе» напомнили, что договор был заключен между сторонами в 2010 году.

«Решение о расторжении договора не имеет экономического обоснования и увеличивает риски невыполнения ОАО «Газпром» своих обязательств перед европейскими покупателями»,- говорится в сообщении "Нафтогаза".

«Сейчас мы наблюдаем продолжение шагов, которые, вероятно, должны дискредитировать украинское направление поставок газа в глазах европейских партнеров. Наши российские контрагенты, по сути, отказались от своей части ответственности за удовлетворение потребностей европейских потребителей газа на украинском направлении. Мы расцениваем расторжение договора как очередную попытку лоббирования «Южного потока», строительство которого было приостановлено европейской стороной», - цитирует пресс-служба слова главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева.

Тем не менее, как заверили в «Нафтогазе», украинская сторона готова сделать все зависящие от нее шаги для того, чтобы решение «Газпром экспорта» не повлияло на надежность поставок газа в ЕС.

Как ранее сообщал УНИАН, «Газпром» с 16 июня перевел Украину на предоплату поставок российского газа.

При этом на сегодняшний день позиция российской стороны заключается в том, чтобы немедленно было оплачено 1,9 млрд долл., а стоимость газа составляла 385 долл. за тыс. куб. м.

Всего, по мнению "Газпрома", общая задолженность Украины за поставленный российский газ составляет 4,455 млрд долл.: 1,454 млрд долл. - за ноябрь-декабрь 2013 года и 3 млрд долл. - за апрель-май 2014 года.

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев ранее заявлял, что Украина готова погасить газовый долг перед «Газпромом» в размере 1,9 млрд долл. при условии достижения договоренности с российской стороной об установлении временной цены на топливо в 326 долл. за тыс. кубометров.