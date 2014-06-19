ВР просят вдвое повысить тарифы для альтернативных источников энергии

Соответствующий законопроект о внесении изменений в некоторые законы по обеспечению конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников энергии на этой неделе одобрил парламентский комитет по ТЭК. «Документ планируется вынести на рассмотрение зала в ближайшее время», - сообщил УНИАН один из участников заседания комитета.

Согласно проекту закона, коэффициент зеленого тарифа в два раза повысится как для действующих, так и для новых гелиостанций. Зеленый тариф для энергогенерации на биомассе предлагается увеличить в размере до 40%, а для биогаза – до 50%. Согласно инициативам депутатов, к новым альтернативным источникам энергии могут быть отнесены доменные/коксовые газы, угольный газ метан, твердые бытовые отходы, а также «сбросной потенциал технологических процессов».

«За производство электрической энергии из «новых альтернативных источников» авторы законопроекта предлагают всем потребителям платить собственникам таких газов, бытовых отходов или сбросных потенциалов в три раза дороже рыночной стоимости электроэнергии. Таким образом депутаты предлагают дополнительно взвалить на плечи потребителей обязанность покупать у этой генерации электрическую энергию по завышенным и необоснованным ценам. А это дополнительно увеличит счета на оплату электроэнергии по всей стране на 3 млрд гривен или даст возможность собственникам таких альтернативных источников купить дополнительно 2,5 тысячи «Мерседесов» представительского класса», - сказал собеседник агентства.

«Мы как потребители обязаны в первую очередь купить дорогую солнечную энергию, а потом уже оплачивать дешевую. Какое-то перекручивание рыночных принципов. В настоящее время 1 кВт/ч солнечной энергии стоит 7,2 гривны. Это самая дорогая генерация в Украине. Мы готовы оплачивать новые «Мерседесы» собственникам альтернативных источников?», - добавил он. По его мнению, Антимонопольный комитет должен проанализировать предложения депутатов на предмет соответствия конкурентному законодательству.

Представитель Минэнергоугля на комитете выступил против такого законопроекта. По его данным, экологически чистая гидрогенерация вырабатывает электроэнергии в 30 раз больше, чем вся гелиогенерация. При этом стоимость таких разных объемов энергии является равной. То есть 1 кВт/ч энергии, выработанной на солнечной станции, стоит сколько же, сколько 30 кВт/ч энергии, выработанной ГЭС.

Установленная мощность солнечных электростанций (СЭС) на 31 декабря 2013 года составила 563,4 МВт, что соответствует 1% установленной мощности энергосистемы Украины. При этом на СЭС приходится примерно 4% в товарной продукции генерации. В 2013 году введены в эксплуатацию 245,6 МВт новых гелиостанций.

96,7% от установленной мощности СЭС владеет австрийская компания Activ Solar. Ее связывали с экс-главой Совбеза Андреем Клюевым и экс-премьером Николаем Азаровым.