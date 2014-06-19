Эттингер обсудит с Проданом создание мониторинговой группы ЕС для контроля за транзитом газа 24 июня

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщила представитель комиссара Сабин Бергер. "Комиссия подтверждает получение письма украинского министра энергетики Продана. В этом письме он сообщает, что в понедельник утром "Газпром" прекратил поставки природного газа в Украину. Несмотря на это, Украина обещает приложить усилия для того, чтобы обеспечить надежность и бесперебойность транзита газа. В связи с этим министр Продан предлагает сформировать рабочую группу из представителей ЕС, которые могли бы подтвердить, что Украина выполняет свои обязательства по транзиту газа из России в ЕС", - сообщила она.Читайте такжеЭттингер: Украина, РФ и ЕС вновь соберутся на газовую встречу через три недели

Встреча, на которой будет обсуждаться это предложение, запланирована на 24 июня. Как известно, Эттингер предложил местом встречи Брюссель.

Бергер отметила, что Комиссия стремится продолжить трехсторонние консультации с Россией и Украиной, поскольку убеждена, что решение, которое обеспечивает газовые потоки из России в Украину, является "предметом интереса всех заинтересованных сторон". "С этой целью в ближайшем будущем Комиссия также будет контактировать с российскими партнерами», - сказала она.Читайте такжеЭттингер: энергетический сектор РФ как объект санкций ЕС должен быть в конце списка, а не в начале

Кроме того, представитель комиссара сообщила, что газовая координационная группа соберется на заседание в эту пятницу.