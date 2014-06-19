Болгария не позволит "Южный поток" без одобрения ЕС

Об этом заявил наиболее перспективный кандидат на пост премьер-министра Болгарии Бойко Борисов, пишут "Вести.ru".

По словам Борисова, если он займет место премьер-министра, то все российские компании, в отношении которых были введены западные санкции, будут исключены из участия в проекте.

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Газопровод "Южный поток" стоимостью 39 млрд долларов, рассчитанный на поставку 63 млрд кубометров газа в год, должен пройти по дну Черного моря через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словению на северо-восток Италии.

Как сообщалось, в начале июня Еврокомиссия объявила о своем намерении приостановить реализацию проекта "Южный поток" в странах ЕС, в первую очередь - в Болгарии.

Социалистическое правительство Болгарии, которое, с большой долей вероятности, потеряет власть на выборах, поддержало строительство трубопровода. Однако вскоре власти были вынуждены приостановить работу по "Южному потоку" в связи с проверкой проекта на соответствие правилам ЕС.