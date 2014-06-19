Болгария не позволит "Южный поток" без одобрения ЕС
Болгария возобновит строительство газопровода Южный поток, только если все законы Европейского союза будут соблюдены.
Об этом заявил наиболее перспективный кандидат на пост премьер-министра Болгарии Бойко Борисов, пишут "Вести.ru".
По словам Борисова, если он займет место премьер-министра, то все российские компании, в отношении которых были введены западные санкции, будут исключены из участия в проекте.
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Газопровод "Южный поток" стоимостью 39 млрд долларов, рассчитанный на поставку 63 млрд кубометров газа в год, должен пройти по дну Черного моря через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словению на северо-восток Италии.
Как сообщалось, в начале июня Еврокомиссия объявила о своем намерении приостановить реализацию проекта "Южный поток" в странах ЕС, в первую очередь - в Болгарии.
Социалистическое правительство Болгарии, которое, с большой долей вероятности, потеряет власть на выборах, поддержало строительство трубопровода. Однако вскоре власти были вынуждены приостановить работу по "Южному потоку" в связи с проверкой проекта на соответствие правилам ЕС.