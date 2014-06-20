Россия тайно финансирует кампанию против добычи сланцевого газа в Европе - генсек НАТО

Россия занимается тайным финансированием кампании против фрекинга в Европе, заявил генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Guardian.

Читайте такжеУкраина выставит на аукционы 18 разрешений на добычу сланцевого газаПо словам Расмуссена, Москва тесно сотрудничает с «так называемыми некоммерческими организациями» – экологическими объединениями, которые выступают против фрекинга (метода добычи сланцевого газа). Как полагает генсек НАТО, таким образом Кремль пытается сохранить зависимость Европы от импортируемого российского газа.

Читайте такжеУкраина сможет отказаться от российского газа - ПорошенкоЭто заявление Расмуссен сделал во время выступления в Королевском институте международных отношений в Лондоне. Подробности генсек НАТО не привел, отметив лишь, что речь идет о его интерпретации полученной информации.

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