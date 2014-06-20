Цены на нефть Brent держатся у 9-месячного максимума на фоне ситуации в Ираке

На мировых торгах в пятницу, 20 июня, цены на нефть Brent держатся вблизи девятимесячного максимума - около $115 за баррель и растут вторую неделю подряд за счет риска сокращения поставок нефти из Ирака, передает Reuters.

В целом, фьючерсы на Brent подешевели на $0,01, до $115,05 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,15, до $106,58 за баррель. C начала недели Brent подорожала на 1,3% после 4,4-процентного роста на прошлой неделе, а WTI пока дешевеет третью неделю из четырех последних.

Армия Ирака пытается отбить у суннитских боевиков крупнейший в стране НПЗ мощностью 300.000 баррелей в сутки. Если завод не возобновит работу в ближайшее время, Багдаду придется увеличить импорт нефтепродуктов.

Бои пока не дошли до юга Ирака, где расположено большинство крупнейших в стране нефтяных месторождений и экспортные терминалы, однако иностранные нефтяные компании вывозят персонал из страны.

Читайте такжеМировой спрос на нефть вскоре может достигнуть своего пика - МЭА Как полагают аналитики, ситуация в Ираке повышает риск перебоев в добыче в ближайшем будущем, и хотя сейчас проблем нет, в дальнейшем цены будут расти. Brent находится на максимальном уровне этого года, стимулируя покрытие коротких позиций и открытие длинных. Котировки могут вырасти до предыдущего максимума около $117,30, отмеченного в прошлом августе.

Президент США Барак Обама отправил в Ирак до 300 военных советников и сообщил, что готов к "целевым" военным действиям, если в этом возникнет необходимость. Однако он уточнил, что американские войска не вернутся в Ирак.