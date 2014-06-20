Украина и Россия договорились о цене электроэнергии для Крыма - СМИ

Россия и Украина договорились о цене поставки электроэнергии в Крым, рассказали «Ведомостям» сотрудник одной из российских энергетических структур, чиновник правительства аннексированного Крыма и чиновник Минэнерго.

Цена составит 3420 руб./МВт ч, она будет действовать с 1 июня по 31 декабря 2014 г. В схеме поставок будет задействовано несколько структур, говорят два собеседника, но саму схему не раскрывают.

Ранее человек, близкий к Минэнерго, говорил, что Центр осуществления расчетов (принадлежит «Интер РАО») будет покупать электроэнергию у украинской ДТЭК «Крымэнерго» и продавать ее конечным потребителям в Крыму. Раньше снабжением конечных потребителей занималась ДТЭК «Крымэнерго» и участие ее в схеме было условием Украины, уточнял он. Представитель «Интер РАО» это не комментирует, представители ДТЭК и ДТЭК «Крымэнерго» не ответили на запросы «Ведомостей».

Собеседник, близкий к правительству Крыма, говорит, что электроэнергия будет поставляться на условиях предоплаты за два месяца. Но представитель Минэнерго эту информацию опровергает. Никакой предоплаты не будет, настаивает он.

Установленная Украиной цена на электроэнергию для Крыма намного выше аналогичных цен для других стран. В 2013 г. Украина экспортировала 9,9 млрд кВт ч в шесть стран, больше всего — в Венгрию (4,3 млрд кВт ч), в Белоруссию (3,1 млрд кВт ч) и Молдавию (1,4 млрд кВт ч). Цены поставок для этих стран варьировались от $55 до $71,4/МВт ч, (примерно 1900-2500 руб./МВт ч), следует из годового отчета украинской энергокомпании ДТЭК. «Цена для Крыма установлена политическая», — считает чиновник правительства Крыма. «Другие экспортные цены украинской электроэнергии ограничены внутренними ценами на рынках сбыта, но Крым в сложной ситуации», — согласен аналитик «ВТБ капитала» Михаил Расстригин.

Читайте такжеРоссия не должна использовать газ как оружие против Украины - еврокомиссарДо 1 июня Украина поставляла в Крым электроэнергию по низкой цене, так что средний тариф для потребителей составлял 1,5 руб./кВт ч, рассказывал министр энергетики Александр Новак. Россия эту цену сохранит, субсидируя покупку электроэнергии для региона, обещал он. Предварительная оценка необходимых субсидий — 8 млрд руб., говорит человек, близкий к Минэнерго. Но окончательная цифра будет ниже, уверяет представитель министерства: тарифы на электроэнергию в Крыму все-таки будут проиндексированы с учетом роста доходности по другим секторам: в регионе вырастут пенсии, зарплаты и т. д., поясняет он. В конце концов цены на крымскую электроэнергию будут приведены к российскому уровню, но когда именно, представитель не говорит.

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