"Газпром" отказывается хранить газ в украинских ПХГ

"Газпром экспорт" предстоящей зимой будет использовать мощности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) для компенсации отдельных пиков спроса, и не рассчитывает в этом вопросе на возможности ГТС Украины. Для этого "Газпром" принял решение увеличить закачку газа в европейские ПХГ в летний сезон 2014 года. Об этом говорится в комментарии "Газпром экспорта", передает "Прайм".

Действовавшее соглашение на оказание услуг по поддержанию режима поставок газа между "Газпром экспортом" и "Укртрансгазом" использовалось редко. Объемы, которые оно обеспечивало, не превышали сотых долей процента от транзита, отмечается в сообщении.

Весь основной объем транспортировки газа через территорию Украины осуществляется, и будет осуществляться на основании контракта между "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины". Прекращение соглашения "Газпром экспорта" с "Укртрансгазом" не влияет на надежность поставок через территорию Украины, уверены в "Газпром экспорте".

Как сообщал УНИАН, российская экспортная компания «Газпром экспорт», дочерняя структура «Газпрома», 17 июня 2014 года сообщила оператору газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз» о своем желании расторгнуть договор, который предусматривал компенсацию украинской стороной суточных колебаний потребления газа в Европе.

«Действие договора будет прекращено с 23 июня 2014 г.», - говорится в сообщении «Нафтогаза Украины».

Согласно условиям договора, как отмечается в сообщении «Нафтогаза», в случае, если необходимость в поставках газа в Европу существенно превышала выставленную накануне заявку «Газпром экспорта», «Укртрансгаз» при наличии технической возможности компенсировал необходимые объемы за счет собственных резервов, после чего российская сторона осуществляла оплату этой услуги.

Как пояснили в компании, транзит физических объемов газа по территории Украины занимает около 36 часов.

«При отсутствии такого договора украинский оператор не будет иметь юридических оснований компенсировать существенные отклонения потребления газа день в день», - подчеркивается в сообщении.