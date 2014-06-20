Кабмин уволил первого замглавы «Нафтогаза»

Кабинет министров Украины уволил с занимаемой должности первого заместителя главы правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрея Лопушанского. Об этом говорится в распоряжении правительства №561, опубликованном на сайте Кабмина.

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«Уволить Лопушанского Андрея Ярославовича с должности первого заместителя главы правления НАК «Нафтогаз Украины» в связи с отсутствием на рабочем месте в течение более 4 месяцев подряд из-за временной нетрудоспособности», - говорится в документе.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.