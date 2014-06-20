Компания Ахметова вышла на венгерский рынок электроэнергии

Компания DTEK Hungary Power Trade LLC, подконтрольная энергетическому холдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, начала тестовые поставки электроэнергии на внутренний оптовый рынок Венгрии, говорится в сообщении компании.

«В планах компании торговать как украинской электроэнергией, так и развивать cross-border trading в центрально-восточном регионе Европы. В перспективе ДТЭК намерен выйти на внутренние рынки электроэнергии Чехии, Польши, Словакии и Германии», - цитирует пресс-служба слова директора по коммерческой деятельности ДТЭК Андрея Фаворова.

Кроме этого в компании сообщили, что ДТЭК начал осуществлять прямые поставки угольной продукции в Мексику. «По условиям сделки в мае-июне текущего года будет отгружено 22 тыс. тонн антрацита в адрес ArcelorMittal Las Truchas, входящей в крупнейший мировой металлургический холдинг», - говорится в сообщении компании.

Как сообщал УНИАН, DTEK Hungary Power Trade LLC создана в 2010 году и имеет лицензию на торговлю электрической энергией, выданную Венгерским энергетическим офисом в сентябре 2010 года. Компания отвечает за развитие торговли электроэнергией, а также другими энергетическими продуктами на территории Венгрии, а также целевых рынках Европы.

Экспорт электроэнергии ДТЭК по итогам 2013 года вырос по сравнению с 2012 годом на 1,2% - до 9,828 млрд кВт/ч. Экспорт угля в 2013 году вырос по сравнению с 2012 годом на 72,7% - до 4,74 млн тонн.

Справка УНИАН. В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭКРовенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен «ДТЭК Востокэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».

Читайте такжеЭнергетический холдинг Ахметова за год сократил прибыль до 3,3 млрд грн

Компания «Сервис-Инвест», «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», «ДТЭК Донецкоблэнерго» и ПАО «Днепрооблэнерго» представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

В состав ДТЭК входит «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».