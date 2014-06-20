Газоснабжение Славянска и Краматорска находится под угрозой - "Донецкоблгаз"

Об этом в ходе круглого стола в Киеве заявил председатель правления «Донецкоблгаза» Николай Масс.

«Мы ежедневно восстанавливали около 20 пробоин и разгерметизации и продолжаем это делать», - сообщил Масс.

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По его словам, из-за массовых поломок «Донецкоблгаз» уже потерял около 500 тыс. куб м газа, а проводить постоянный ремонт в этих городах становится все труднее в связи с военными действиями и невозможностью поставки туда нужных для ремонта материалов.

«Весь материал, который необходим для ремонта газопроводов, перекрыт. Мы не можем его поставить ни в Краматорск, ни в Славянск, где ежедневно идут бои», - сказал Масс.

При этом компания пока не остановила газоснабжение этих городов, хотя по оценкам «Донецкоблгаза», в Славянске сейчас осталось около 40 тыс. жителей из 120 тысяч. Также временно останавливают работу многие крупные предприятия, что приводит к существенному снижению объемов поставляемого газа.

Еще одной проблемой является увеличение неуплаты за потребленное голубое топливо, сообщил Масс.

«Представители так называемой ДНР сказали, что повышения на газ с 1 мая не было, и призвали людей его не признавать. Люди многие вообще перестали оплачивать. Где-то 60% наших потребителей перестали оплачивать за газ», - отметил он.

Глава компании подчеркнул, что «Донецкоблгаз» закупает этот газ у поставщика и в любом случае должен расплачиваться с ним за потребленное топливо.

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Как сообщал УНИАН, в настоящее время на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции против финансируемых Россией террористических и бандитских формирований. В результате военных действий уже погибло более 150 украинских военнослужащих.

Одними из центров скопления боевиков с самого начала противостояния стали города Славянск и Краматорск, в которых боевики оборудовали базы, блок-посты и свезли значительные запасы вооружений.

Справка УНИАН. «Донецкоблгаз» занимается транспортировкой газа распределительными трубопроводами, а также продает газ населению и бюджетным учреждениям в Донецкой области.