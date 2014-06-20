Поставки российского газа через Украину в ЕС - стабильные - газовая координационная группа

Соответствующее заявление распространила газовая координационная группа, заседание которой состоялось в пятницу в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.

«Обзор ситуации текущей безопасности поставок в ЕС показал, что газовые потоки по всем маршрутам являются нормальными и стабильными, государства-члены не сообщили о какой-либо аномалии», - отмечается в заявлении.

Кроме того, газовая координационная группа отметила, что «на гораздо более комфортной уровне, чем это было в прошлом году, находится уровень хранения газа в подземных хранилищах (в настоящее время 53 млрд куб. м в целом), однако это происходит в основном из-за мягкой зимы».

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Как отмечается в заявлении, присутствующая на заседании украинская сторона подчеркнула, что она «наращивает свои усилия по проведению реформ на газовом рынке и стремится к активному сотрудничеству в соответствии с европейскими обязательствами как в плане импорта газа, так и с целью эксплуатации украинской газотранспортной системы в соответствии с европейской практикой».

«Украинские представители неоднократно заявляли о своей приверженности обеспечить бесперебойные поставки газа в Европейский союз и напомнили, что поставки происходит даже после взрыва на одном из участков магистрального трубопровода», - говорится в документе.

В заседании приняли участие старшие должностные лица компетентных органов государств-членов, ACER, ENTSOG, секретариат Энергетического сообщества, представители промышленности и потребительских ассоциаций, Норвегии и украинских компаний "Нафтогаз" и "Укртрансгаз".

Группа поддержала предложенные Европейской комиссией действия по реализации европейской стратегии энергетической безопасности, в частности, "стресс-тесты".