«Газпром» продолжает искать союзников по «Южному потоку»

Несмотря на беспрецедентное давление США и Еврокомиссии на участников проекта по строительству газопровода «Южный поток», Россия продолжает вести переговоры с каждой из стран, где планируется прокладка газопровода, пишут "Ведомости".

Во время визита Владимира Путина в Вену 24 июня будет подписано соглашение о создании проектной компании для строительства австрийского участка «Южного потока».

Правда, соглашения с отдельными странами о прохождении трубопровода через их территорию остаются довольно зыбкими без наличия безоговорочного согласия Еврокомиссии на реализацию проекта. Пока, по словам еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера, оно возможно лишь в случае признания «Газпромом» правил Третьего энергопакета.

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«Газпрому» и России нужно больше гарантий для прокачки своего газа, чем сегодня может предложить Еврокомиссия. Компанию не устраивают исключения, которые можно в любой момент отменить. И примером тому служит трубопровод OPAL, который в итоге не может работать на полную мощность. Поэтому российский поставщик газа рассчитывает на межправительственные договоренности по «Южному потоку», которые нельзя будет отменить волей чиновников Еврокомиссии.

В результате стороны заняли выжидательную позицию: Евросоюз ждет, будет ли Украина и дальше выполнять свои заверения по бесперебойному транзиту российского газа либо нарушит их, а Россия не отзывает свою жалобу из ВТО, в которой говорится, что правила Третьего энергопакета дискриминируют условия членства в этой организации самих стран еврозоны. В результате строительство «Южного потока» продолжает висеть на волоске, но проект никто не останавливает.

Вместе с тем в случае выхода из проекта Болгарии могут начаться переговоры с Турцией по поводу прохождения «Южного потока» по ее территории. Ранее турецкое правительство выражало обеспокоенность проблемной ситуацией по транзиту газа через Украину. Однако, по словам Александра Новака, пока таких распоряжений со стороны «Газпрома» не было. Такая альтернатива могла бы затянуть сроки строительства и изменить его экономику, однако полностью остановить «Южный поток» не сможет даже выход из проекта одной из стран.