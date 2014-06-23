Цены на нефть Brent достигли 9-месячного максимума на фоне ситуации в Ираке

На мировых торгах в понедельник, 23 июня, цены на нефть Brent превысили $115 за баррель и приблизились к девятимесячному максимуму на фоне ситуации в Ираке, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent уже подорожали на $0,38, до $115,19 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,41, до $107,24.

Читайте такжеАмериканские F-18 начали полеты над ИракомСуннитские боевики в выходные взяли под контроль еще несколько городов Ирака. В котировки на нефть уже закладывается значительная наценка за риск, цены должны удержаться на этих уровнях, считают аналитики. По их мнению, к концу недели Brent будет торговаться по $114,50, а WTI - по $108.

Госсекретарь США Джим Керри обсудит возможные перебои в поставках нефти из Ирака с руководством стран Персидского залива, куда он отправится с визитом на этой неделе.

Читайте такжеДобыча нефти в странах ОПЕК упала до минимума за три годаРосту цен также помогает предварительный индекс PMI производственного сектора Китая за июнь, рассчитанный банком HSBC, который показал увеличение числа заказов.

Ливия повысила добычу нефти до 270.000 баррелей в сутки за счет возобновления работы на месторождении El Feel, где добывается 95.000 баррелей в сутки. В порту Харига стоят два танкера, готовые к отгрузке 1.35 миллиона баррелей.