Украина и ЕС готовы продолжать трехсторонние переговоры по газу

Украина и Европейский Союз подтвердили готовность к продолжению газовых переговоров в трехстороннем формате Украина-ЕС-РФ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины", в пятницу в Брюсселе украинская делегация во главе с председателем правления НАК Андреем Коболевым приняла участие в заседании координационной группы ЕС по газовым вопросам.

Во время заседания украинская сторона проинформировала представителей Европейской комиссии и ведущих энергетических компаний Евросоюза о состоянии дел в газовых отношениях с Российской Федерацией.

«Еще раз была подтверждена готовность украинской стороны оставаться надежным транзитером российского газа в Европу, о чем свидетельствует отсутствие перебоев с газоснабжением в ЕС по территории Украины», - отметили в пресс-службе.

«Нафтогаз» продолжает выполнять свои контрактные обязательства, несмотря на решение российского газового монополиста от 16 июня 2014 о переводе Украины на режим предоплаты и приостановки поставок газа для украинских потребителей», - говорится в сообщении.

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«Также украинская делегация представила европейской газовой группе результаты экспертных исследований о состоянии украинской газотранспортной системы и ее способности и в дальнейшем обеспечивать бесперебойный и надежный транзит российского природного газа европейским потребителям», - подчеркнули в НАК и добавили, что представители координационной группы выразили понимание действий украинского стороны в переговорах с ОАО "Газпром" и поддержали меры, осуществляемые Украины в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Как сообщал УНИАН, еврокомиссар по энергетическим вопросам Гюнтер Эттингер считает, что встреча в трехстороннем формате Украины, России и ЕС для решения спорных газовых вопросов может состояться через три недели.