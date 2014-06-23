Проблем с транзитом газа через Украину нет - словацкий оператор ГТС

Словацкий оператор ГТС, компания Eustream, не зафиксировал снижения объемов транзита газа через Украину после перевода «Нафтогаза» на режим предоплаты за российский газ.

«По состоянию на 9:00 (10:00 по Киеву - УНИАН), 23 июня 2014, Eustream не зафиксировал снижения давления или объемов газа на компрессорной станции «Велке Капушаны» на границе с Украиной», - говорится в сообщении компании.

После перевода «Нафтогаза» на предоплату 16 июня, «Газпром» полностью остановил поставки газа украинским потребителям, оставив лишь транзит топлива в ЕС.

Справка УНИАН. Утром 16 июня «Газпром» сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Этому предшествовали двухмесячные переговоры НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрома» при участии Еврокомиссии, однако газовые переговоры не привели стороны к конструктивному решению.

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Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж. Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты за предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.

18 июня премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина остается надежным транзитером и может обеспечить надежный и бесперебойный транзит газа в Европу. В «Газпроме» также подтвердили, что Украина в полном объеме обеспечивает транзит российского газа в страны ЕС.