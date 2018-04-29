Украинский гамбит в Турции

Украинские газотранспортные компании проводят переговоры с турецкими коллегами о том, как перемещать сжиженный газ через турецкие проливы в обход России.

Позиция южного соседа Украины относительно российской агрессии против нашей страны, кажется, скорее, нейтральной, чем активной. Так, с одной стороны, Турция не признает результаты «референдума» 16 марта в Крыму и неоднократно заявляла о готовности защищать крымских татар на полуострове. С другой, Кремль является важным партнером Анкары. Настолько важным, что даже оппозиционный кандидат в президенты Турции Экмелетдин Ихсаноглу называет президента РФ Владимира Путина и премьера России Дмитрия Медведева «добрыми друзьями». В то же время, Турция – один из важных стратегических партнеров Украины, а нам крайне необходим надежный партнер в энергетической сфере.

Анкара имеет огромный потенциал для того, чтобы стать энергетическим хабом в регионе. И сегодня готова использовать для этого как свое географическое положение, так и общую геополитическую ситуацию, связанную с обострением взаимоотношений между Россией и другими странами. «Турция взяла курс на то, чтобы усилить свои позиции на международных энергетических рынках. И этому способствует расположение самой Турции, - рассказал УНИАН доцент факультета международных отношений Университета экономики и технологий ТОББ (Анкара) Тогрул Исмаил. – Страна хочет играть серьезную роль в сфере энергоресурсов и готова активно участвовать в соответствующих проектах. На сегодняшний день, экономические возможности и геополитическая ситуация дают ей такой шанс».

Для понимания общего политического контекста и завидной турецкой дальновидности стоит обратить внимание и на Багдад, в котором не все спокойно. В Ираке всерьез обеспокоены тем, что северная часть страны потихоньку дрейфует в сторону Турции. Во-первых, сам турецкий премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган вдруг стал заигрывать с курдами, впервые, за долгие годы, употребив слово «Курдистан» в одном из своих публичных выступлений несколько месяцев назад. Во-вторых, Анкара поддерживала и поддерживает условную сирийскую оппозицию потому, что явно предвидела дальнейшую дестабилизацию региона разношерстными исламистскими группировками. Сейчас активные телодвижения боевиков Исламского государства Ирака и Шама – организации, которая воюет в Сирии как самостоятельная сила – все больше расшатывают ситуацию в Ираке. Как следствие, распад страны продолжается, а Иракский Курдистан все больше привязывается к Турции, в особенности, энергетически. Так, еще в начале 2012 года начались переговоры о транзите курдской нефти через Турцию, а уже в мае текущего года из турецкого порта Джейхан вышел первый танкер с нефтью из Северного Ирака.

Далее, 2018 году планируется запуск Трансанатолийского трубопровода TANAP, который ежегодно будет доставлять 16 млрд кубометров газа из Азербайджана в Европу через территорию Турции. «Турция к этому проекту относится очень серьезно, - отмечает Тогрул Исмаил. – В связи с последними событиями в Украине, в диверсификационном смысле для ЕС значение TANAP, как альтернативной линии поставки натурального газа в Европу, увеличивается». Кроме того, по Трансанатолийскому трубопроводу в Европу может транспортироваться также и газ, добываемый в Туркменистане. Об этом заявляли как министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз, так и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Партнерство двух соседних стран, по общему мнению, отвечает интересам обеспечения глобальной энергетической безопасности.

К слову, пару лет назад Украина также вела переговоры о возможности закупать газ у Туркменистана. К сожалению, осуществить задуманное тогда не удалось, поскольку магистральный газопровод Средняя Азия - Центр (САЦ), через который предполагалось проводить прямые поставки, контролируется российским «Газпромом». Теперь же вопрос закупок и транзита можно вполне реально обсуждать с Туркменистаном и Турцией, в трехстороннем формате.

Следует отметить, что такой формат для Анкары – привычная тактика. Именно Турция инициировала создание треугольника сотрудничества Турция-Азербайджан-Туркменистан, последняя встреча которых прошла 26 мая в Баку. А там, кроме всего прочего, обсуждались и вопросы энергетического партнерства. Поэтому, углубление сотрудничества Украины с южным соседом стоит усилий на всех уровнях. Тем более что Анкара также заинтересована в укреплении собственной энергетической безопасности.

По мнению ведущего сотрудника одесского филиала Национального института стратегических исследований Марины Воротнюк, сегодня одним из наиболее реальных проектов такого взаимовыгодного сотрудничества является предоставление Украиной Турции своих подземных газохранилищ для общего использования. Кроме того, Киев неоднократно выражал готовность принимать участие в проектах строительства и модернизации нефте- и газопроводов на территории Турции, строительства турецких СПГ-терминалов на Эгейском и Черном морях, а также общей добычи углеводородов на шельфе Черного моря. «Нужно реанимировать рабочую группу украинской части Стратегического совета высшего уровня между Украиной и Турцией, – считает Воторнюк. – Активнее лоббировать интересы Украины в энергетических проектах Черноморско-Каспийского региона, в том числе, подключиться к проекту строительства TANAP. Также важно решить технические проблемы прохода СПГ-танкеров через Босфор и Дарданеллы, для поставки сырья украинскому СПГ-терминалу, ссылаясь на дополнительные юридические выводы международных компаний».

Вероятно, наряду с восточноевропейскими партнерами, Турция становится для Украины одним из важнейших направлений для развития сотрудничества в энергетической сфере. Особенно, в контексте газовой войны с Россией.