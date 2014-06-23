Украина и ЕС в среду обсудят возобновление газовых переговоров c Россией

Комиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер обсудит с министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием Проданом возобновление трехсторонних газовых переговоров с участием России в ближайшую среду, 25 июня, в Брюсселе.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Эттингера Сабин Бергер.

Она назвала причину переноса встречи, которая ранее планировалась на вторник, 24 июня, исключительно организационной.

"Встреча состоится в Брюсселе, цель - провести двусторонние дискуссии, которые будут сфокусированы на газовых вопросах. Мы также будем в контакте с российскими партнерами в ближайшем будущем для того, чтобы провести очередные трехсторонние переговоры в первой половине июля", - отметила пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, Россия с прошлого понедельника прекратила поставки газа Украине и впервые в истории официально перевела страну на систему предоплаты, назвав причиной непогашенный долг за уже поставленное топливо в почти 4,5 млрд долл.

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Российско-украинские газовые переговоры при участии Эттингера проходили с начала мая, но так и не завершились достижением желаемого компромисса. Украина и Россия на прошлой неделе также подали друг на друга в Стокгольмский арбитраж. Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты за предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.

Евросоюз, который получает через Украину около 15% необходимого ему топлива, надеется, что стороны договорятся, поскольку длительный конфликт угрожает стабильности газовых поставок ряду стран европейского объединения.