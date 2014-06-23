"Нафтогаз" может подать в Стокгольмский суд второй иск на «Газпром»

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выполняет свои обязательства по транзиту газа в полном объеме, но не исключает подачи иска в арбитражный суд Стокгольма с целью пересмотра действующего контракта с российским монополистом «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава правления НАК Андрей Коболев.

«Пытаемся этот вопрос (контракта на транзит - УНИАН) решить путем переговоров. Если это не увенчается успехом, то, конечно, мы будем идти в Стокгольмский арбитраж, - сказал Коболев. – Но транзит выполняется в полном объеме».

По словам Коболева, в действующем транзитном контракте с "Газпромом" существует ряд положений, не удовлетворяющих украинскую сторону. Однако сейчас, в сложившейся непростой ситуации с «Газпромом», Украине важно сохранить за собой статус надежного транзитера российского газа в Европу. В условиях высокого риска принятия Еврокомиссией положительного решения по строительству газопровода «Южный поток» в обход Украины, подтвержденная надежность Украины как транзитера топлива позволит заморозить строительство «Южного потока», уверен Коболев.

«Если мы сможем подтвердить Европейскому Союзу, что Украина надежная транзитная страна, что нам можно доверять … Теоретически это должно сохранить, в лучшем случае, существующие объемы транзита и подкрепить их новым транзитным договором, который бы содержал условие «ship-or-pay» . То есть, независимо от того, будут ли объемы или не будет объемов, транзитер, кто бы это не был, «Газпром» или европейские компании, будет платить заказанную мощность», - сказал глава «Нафтогаза».

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Как ранее сообщал УНИАН, 17 июня около 14.00 произошел взрыв на газопроводе «Уренгой-Помары-Ужгород», по которому осуществляется транзит российского газа в Европу.

Оператор ГТС госкомпания «Укртрангаз» подчеркнула, что возникшая ситуация не повлияет на транзит российского газа в Европу.

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Словацкий оператор ГТС, компания Eustream, не зафиксировал снижения объемов транзита газа через Украину после взрыва.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что диверсия на газопроводе является очередной попыткой России дискредитировать Украину как партнера в газовой сфере.

13 июня премьер-министр Украины Арсений Яценюк попросил Национальную комиссию по регулированию с сфере энергетики установить экономически обоснованные тарифы на транзит российского газа.

Справка УНИАН. Ставка платы за транзит российского через территорию Украины на 2013 год прогнозировалась на уровне 3,1 долл. за 1 тыс. куб. м на 100 км. В первом квартале 2012 года транзитная ставка составляла 3,08 долл., во втором - 3,11 долл., в третьем и четвертом — 3,12 долл. Согласно договору между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите природного газа от 2009 года, транзитная ставка рассчитывается в зависимости от цены на газ. Кабинет министров Украины в проекте государственного бюджета на 2014 год прогнозирует транзит газа через территорию Украины на уровне 82 млрд кубометров.