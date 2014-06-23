Украина в среду проведет переговоры по поставкам газа из Европы

Украина намерена 25-26 июня провести в Брюсселе широкие переговоры по открытию поставок топлива из Европы в Украину, а также по привлечению иностранных компаний к совместному управлению отечественной газотранспортной системой, заявил в ходе пресс-конференции в Киеве глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Процесс (переговоров - УНИАН) начался. Он двусторонний», - сказал Коболев.

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По его словам, больше всего европейские компании в вопросе управления ГТС интересуются юридическими и экономическими аспектами. В частности, с юридической точки зрения, инвесторы ждут одобрения парламентом изменений в Закон о трубопроводном транспорте Украины. С экономической точки зрения, инвесторов интересуют объемы прокачки газа в будущем – например, в случае строительства газопровода «Южный поток» в обход Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, законопроект о модернизации ГТС был разработан в кратчайшие сроки по поручению премьер-министра Украины Арсения Яценюка, и одобрен на заседании правительства 18 июня.

По словам Яценюка, процесс модернизации и реорганизации работы украинской газотранспортной системы будет проходить максимально прозрачно с участием ведущих мировых компаний, отобранных на специальных публичных тендерах. Однако доводы премьера не способствовали принятию парламентом закона. Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реформирования системы управления Единой газотранспортной системой Украины (4116-А).

Кроме этого, Украина на сегодняшний день разрабатывает маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий. Однако использование словацкого маршрута в полном объеме блокируется российским «Газпромом». На сегодняшний для Украины открыты венгерский и польский газовые маршруты.