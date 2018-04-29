Метили в олигархов, угодили в государственную компанию

«Правильно» расставленные акценты

Одним из идеологов борьбы с коррупционерами стал народный депутат Анатолий Гриценко, цитата которого широко разошлась в СМИ. «Во вторник, 17 июня, по настоянию Николая Мартыненко, в повестку дня вновь проталкивают скандальный коррупционный законопроект №4566 - о реструктуризации (списании) долгов предприятий топливно-энергетического комплекса. Как всегда, объясняют, что без этого проекта вся энергетика страны просто обрушится. Потому что бедные облгазы и облэнерго - такие убыточные, ну такие убыточные для их владельцев, что просто ужас! Едва концы с концами сводят ахметовы с фирташами, поэтому пора уже и для них нам всем сброситься, причем не по 5 грн, а гораздо больше. Иначе олигархи не выживут, отощают от голода - на своих яхтах, самолетах и виллах зарубежных», - заявил нардеп.

Очевидно, что после подобной постановки вопроса, у граждан формируется стойкое отторжение к упомянутой законодательной инициативе. На первый взгляд все действительно выглядит как очередной факт неприкрытого лоббизма интересов крупного бизнеса в ущерб населению и государственной казне. Однако если разобраться, то дело обстоит несколько иначе.

Кто не в курсе, в законопроекте №4566 речь идет о продлении срока действия закона № 2711 «О мерах, направленных на обеспечение стабильного функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса». Этим законом, по сути, вводился мораторий на взыскание долгов с предприятий топливно-энергетического комплекса. Прав автор статьи в том, что закон, принятый еще в 2005 году, с тех пор ежегодно продлевается ВР в начале каждого года, что, мягко говоря, странно, ведь нерешенная проблема задолженности предприятий ТЭК от этого только усугубляется. Однако отсутствие решения о пролонгации закона № 2711 ударило, в первую очередь, не по частным облгазам, а по крупнейшему производителю электроэнергии Украины – государственному предприятию НАЭК «Энергоатом». На текущий момент по искам кредиторов у компании заблокированы почти все банковские счета, что крайне затрудняет работу оператора украинских АЭС. При этом очень важно понимать, кому и за что должен «Энергоатом».

Ответить за ответственность

Начиная с момента своего создания, в 1996 году, «Энергоатом» выступал в роли кредитора всех и вся. Несмотря на тотальные неплатежи за потребленную электроэнергию как со стороны населения, так и со стороны промышленных предприятий, атомная энергетика продолжала обеспечивать стабильные поставки электроэнергии. При этом сами атомщики, вместе со всей остальной страной, месяцами оставались без зарплаты или получали ее суррогатными деньгами. Но понимая, что электроэнергия, как и продукты первой необходимости, является социально чувствительным товаром, энергетики и в мыслях не имели прекращать энергоснабжение за неплатежи. До сих пор основной груз перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии Украины лежит именно на атомной генерации.

Долги есть - должников нет

В результате, к 2005 году перед НАЭК «Энергоатом» была сформирована многомиллиардная задолженность, возвратить которую фактически не представляется возможным, поскольку единственный реальный должник компании – ГП «Энергорынок», взыскать задолженность с которого через суд "Энергоатом" лишен возможности. Что касается должников "Энергорынка", то пытаться взыскать с них деньги по старым долгам также невозможно – многие из них давно прекратили существование.

Конечно, если абстрагироваться от вопроса стабильного функционирования отечественной электроэнергетики, основу которой составляет атомная генерация, то получается, что законы честного бизнеса требуют долги возвращать. Какими бы спорными не казались схемы, из-за которых они возникли. В конце концов, на бытовом уровне разве кого-то будет волновать тот факт, что его должник не возвращает 100 грн, объясняя это тем, что ему самому должны тысячу, но не отдают? Но в случае с "Энергоатомом" все еще хуже – компания с годовым объемом продаж электроэнергии около 18 млрд грн и налоговыми отчислениями в 5-6 млрд грн не может позволить себе лишних полмиллиона направить на погашение старых долгов. Тариф для НАЭК «Энергоатом», который одновременно является и сметой расходов компании, просто не предусматривает таких выплат. Давайте смотреть правде в глаза – 2014 год станет для украинской экономики тяжелейшим испытанием за всю ее историю, а дестабилизация работы крупнейшей энергокомпании путем ее искусственного банкротства явно не ко времени.

На сегодняшний день судебным исполнителем по решению суда в пользу СУАП «Укрэлектроватт» (один из кредиторов "Энергоатома") заблокированы все банковские счета компании. В 2011 году суд принял решение, в результате которого первичная сумма задолженности (была сформирована еще в 1998 году) из 2,5 млн грн превратилась в 127 млн грн. Основанием для такого «революционного» решения стала «правильно» организованная экспертиза.

Вопрос о том, следует ли в условиях острейшего дефицита бюджетных средств возвращать такие «дутые» долги, выглядит откровенно риторическим. Когда журналисты начинают говорить о лоббизме интересов конкретных олигархов, им следует тщательней работать с материалом. Если посмотреть на результаты голосования по продлению действия закона №2711, проходившее 19 июня, то окажется, что фракция Партии регионов в полном составе не голосовала за соответствующий законопроект – вот вам и интересы Рината Ахметова. Вместе с тем, очевидно, что непродление моратория на взыскание долгов с предприятий ТЭК выгодно тем, кто перекупил долговые обязательства «Энергоатома».

Комментарий исполнительного директора по юридическим вопросам и сопровождения процедур закупок ГП НАЭК «Энергоатом» Натальи Мусевич:

В настоящее время в Энергоатоме существует подтвержденная судебными решениями (так называемая критическая) задолженность, сформированная в период бартерных схем. Ее размер (574 млн грн. по состоянию на 01.05.2014 года) на порядок меньше, чем долг энергорынка перед самой компанией (5,5 млрд грн по состоянию на 17.06.2014 года). Складывается парадоксальная ситуация, когда государственное предприятие «именем Украины» обязывают рассчитаться со всеми кредиторами. Но, также «именем Украины», "Энергоатом" лишен права взыскать задолженность через суд, поскольку сегодня существует устоявшаяся практика, по которой ГП «Энергорынок» несет ответственность только за соблюдение алгоритма распределения денежных поступлений с рынка.

В этих условиях, "Энергоатом" находит возможность расчетов с кредиторами, предлагает прозрачные и выгодные для компании условия (дисконтирования и рассрочки долга в зависимости от природы задолженности). СМИ всегда «пристально» следят за такими расчетами. Кстати, вызывает удивление, как избирательно они осуществляют оценку «качества» задолженности. Несмотря на общеизвестное неудовлетворительное состояние отечественной судебной и правоохранительной систем, тотальной коррупции в этих органах, журналисты и отдельные политики удачно манипулируют решениями судов и возбужденными уголовными делами. Уровень доверия к этим институтам в глазах прессы то стремительно падает, то растет до небес. Отдельного внимания заслуживает «гибкая» позиция правоохранительных органов: должностные лица "Энергоатома" всегда желанные гости на допросах. Сначала за невыполнение решений суда, а впоследствии - за их выполнение.

Возвращаясь непосредственно к законопроекту № 4566, отмечу, что с момента действия Закона Украины от 23.06.2005 № 2711-IV в соответствии с его механизмом была погашена задолженность в размере 84 млн грн. Вместе с тем, осуществлялось и погашение критической кредиторской задолженности "Энергоатома" денежными средствами за счет поступлений от ГП «Энергорынок» в рамках погашения долгов прошлых периодов.

Если рассматривать динамику задолженности, то по состоянию на начало действия Закона Украины от 23.06.2005 № 2711-IV задолженность составляла 7,5 млрд гривен (сейчас - 5,5 млрд. грн). За это время, путем проведения взаиморасчетов (в соответствии с постановлениями КМУ), погашалась уже существующая просроченная задолженность, при этом возникала новая просроченная задолженность - как следствие неполных расчетов ГП «Энергорынок». Однако, в целом задолженность в динамике уменьшилась на 2 млрд гривен. Отдельно следует выделить, что в соответствии с законом № 2711-IV была реструктуризирована задолженность ГП «Энергорынок» в размере 4,3 млрд грн.

По состоянию на 17.06.2014, просроченная задолженность ГП «Энергорынок» перед ГП «НАЭК «Энергоатом» за 5 месяцев 2014 составляет 1 млрд 88 млн грн. Соответствующая задолженность возникла вследствие неполных расчетов за электроэнергию, отпущенную компанией в оптовый рынок электроэнергии в феврале-марте 2014 года.

Антон Лосев