ЕС призывает Киев и Москву как можно скорее урегулировать спорные газовые вопросы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в выводах Совета ЕС по вопросам иностранных дел, принятых сегодня в Люксембурге.

«Совет настоятельно призывает обе стороны как можно скорее достичь соглашения и поддерживает Комиссию в ее усилиях по содействию поиску компромиссного решения», - отмечается в документе.

Совет ЕС отмечает, что будущее соглашение является «важным для стабилизации украинской экономики и для обеспечения безопасности поставок и транзита природного газа в и через территорию Украины на основе прозрачного режима».

«В этом контексте Совет подчеркивает важность продолжения реформ в энергетическом секторе Украины», - отмечает ЕС.

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Как сообщал УНИАН, утром 16 июня «Газпром» сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Этому предшествовали двухмесячные переговоры представителей НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрома» с участием Еврокомиссии, но газовые переговоры не привели стороны к конструктивному решению.

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Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитражный суд. Украина - об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты за предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны - взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.