Испания теоретически может покрыть половину газовых поставок России в ЕС

Испания могла бы покрыть около половины газовых поставок, осуществляемых в настоящее время Российской Федерацией в Европейский Союз, в случае создания соответствующей газовой инфраструктуры между странами европейского объединения.

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск после сегодняшних переговоров с премьер-министром Испании Мариано Рахоем.

"Испания могла бы спокойно, если бы существовала соответствующая сеть сообщений в Европе, обеспечить поставки газа, которые на 50% могли бы покрыть поставки из России. Это лучше всего показывает, насколько большие резервы сейчас есть в Европе и насколько мало нужно де-факто сделать, чтобы Европа значительно повысила энергетическую безопасность", - сказал Туск.

Рахой подтвердил, что Испания действительно имеет такую возможность, не предоставив дополнительных подробностей.

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Как сообщал УНИАН, Совет Европы на своем заседании 26-27 июня планирует обсудить вопросы повышения энергетической безопасности в контексте очередного "газового конфликта" российского "Газпрома" с Украиной.

Ранее Туск заявлял, что большинство стран ЕС согласны с тем, чтобы снижать зависимость от России за счет развития газовой инфраструктуры, эффективнее использовать альтернативные источники энергии, разработать механизмы взаимной поддержки на случай перебоев с поставками российского газа.

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В тоже время эксперты считают маловероятным реализацию идею Туска о совместных закупках газа для всех стран ЕС, поскольку против него выступают самые влиятельные государства объединения, покупающие российский газ дешевле других стран.

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ЕС получает из России около 30% необходимого ему "голубого топлива", половина из которого поставляется через Украину.