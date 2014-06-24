Боевики захватили крупнейший НПЗ в Ираке. Наступление на Багдад продолжается.

Суннитские боевики полностью захватили крупнейший в Ираке нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный в Байджи, передает «Газета.Ru».

В среде боевиков заявлют, что управление НПЗ будет передано местным властям, наступление на Багдад будет продолжено.

Читайте такжеИрак обвинил Саудовскую Аравию в финансировании экстремистовЗахват НПЗ был главной задачей боевиков для удержания захваченных территорий.

Как сообщал УНИАН, цены на нефть Brent держатся у 9-месячного максимума на фоне ситуации в Ираке. Аналитики полагают, что стоимость "черного золота" будет расти. Котировки могут вырасти до предыдущего максимума около $117,30, отмеченного в прошлом августе.

Президент США Барак Обама отправил в Ирак до 300 военных советников и сообщил, что готов к "целевым" военным действиям, если в этом возникнет необходимость. Однако он уточнил, что американские войска не вернутся в Ирак.

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