Цены на нефть обвалились

На мировых торгах во вторник, 24 июня, цены на нефть снижаются на усилиях Ирака поддерживать экспорт нефти на уровне, близком к рекордному, несмотря на наступление боевиков, передает Reuters.

Читайте такжеБоевики захватили крупнейший НПЗ в Ираке. Наступление на Багдад продолжается.Так, фьючерсы на Brent уже подешевели на $0,30, до $113,82 за баррель после 0,6-процентного снижения в понедельник - сильнейшего с 16 мая. Фьючерсы на WTI подешевели на $0,48, до $105,69 за баррель, потеряв в понедельник 1 процент.

Среднесуточный экспорт с нефтяных терминалов на юге Ирака с 1 по 21 июня составил 2,53 миллиона баррелей. В мае Ирак отгружал в среднем 2,58 миллиона баррелей в сутки, что было высшим показателем с 2003 года.

Аналитики полагают, что рынки нефти склонны к снижению, если сунниты не начнут взрывать НПЗ или порты. Но цены могут подняться при прямом военном вмешательстве США в Ираке, но такой поворот маловероятен. Президент Барак Обама отправил в Ирак около 300 военных советников, но отклонил просьбу Багдада об авианалетах на позиции суннитов.

Между тем, экспорт нефти из ливийского порта Харига снова остановлен, потому что его охранники требуют выплаты задолженности по зарплате.