Участок газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» могут восстановить к началу июля

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» рассчитывает уже к началу июля восстановить участок магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» в Полтавской области, разрушенный в результате взрыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на 5-ой ежегодной конференции института Адама Смита заявил заместитель главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Александр Тодийчук.

«К первым числам июля рассчитываем восстановить», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 17 июня около 14.00 произошел взрыв на участке газопроводе «Уренгой-Помары-Ужгород» в Полтавской области, по которому осуществляется транзит российского газа в Европу. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что главной причиной взрыва стало «внешнее вмешательство».

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После происшествия премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил МВД, СБУ и НАК «Нафтогаз Украины» усилить охрану газопроводов.

Подача газа европейским потребителям в результате взрыва не прекращалась. Топливо подавалось по резервным газопроводам.