"Газпром" увеличил транзит газа через Украину из-за приостановки "Северного потока"

Газопровод «Северный поток», который проложен в обход Украины по дну Балтийского моря, остановлен на плановое техническое обслуживание.

Как сообщили УНИАН в компании Nord Stream AG, являющейся оператором газопровода, с сегодняшнего дня и до 28 июня не будут работать две нитки магистрали, а с 28 июня по 4 июля будут работать по одной нитке.

По информации «Газпрома», транзит российского газа через Украину идет в контрактных параметрах, объем среднесуточной прокачки увеличен с 180 до 214 млн. куб. м. в связи с ремонтом «Северного потока».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Яценюк рассказал, как Украина может заморозить "Южный поток"

Как сообщал УНИАН, 8 октября 2012 года, спустя 30 месяцев после старта строительства, газопровод «Северный поток» (Nord Stream) начал поставки газа по двум веткам.

«Северный поток» - новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Он проходит через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район Выборга) до побережья Германии (район Грайфсвальда). Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд куб. м газа в год.

Проект «Северный поток» реализует совместное предприятие Nord Stream AG. Доли в компании распределены следующим образом: ОАО «Газпром» - 51%, Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas - по 15,5%, Gasunie и GDF Suez - по 9%.