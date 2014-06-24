Чешский эксперт рассказал, как создать восточно-европейский газовый хаб в Украине

Создание восточно-европейского газового хаба на базе украинских газовых хранилищ возможно только при условии сохранения значительных объемов газового транзита, уверен экс-премьер-министр Чехии, директор по развитию бизнеса и международным отношениям чешской компании «NAFTA а.s» Мирек Тополанек.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе 5-ой ежегодной конференции института Адама Смита в Киеве.

«В случае, если не будет транзита газа через Украину, – сумасшествие создавать газовый хаб в Украине», - сказал Тополанек.

По его словам, главным препятствием к созданию хаба на базе украинских хранилищ является российский проект «Южный поток». «Я не верю в то, что в краткосрочной перспективе можно создать хаб», - сказал он.

При этом Тополанек отметил ,что если Украина утратит статус транзитера российского газа, ей придется для спасения своей ГТС и ПХГ резко нарастить внутреннюю добычу газа.

Как сообщал УНИАН, проект создания на базе украинских ПХГ восточно-европейского хаба активно обсуждается с осени 2013 года. В марте министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан отмечал, что Украина хочет стать энергетическим хабом Европы и готова сберегать в своих хранилищах на западе страны до 15 миллиардов кубометров газа для европейских энергетических компаний.