Третья газовая война для России станет последней

Украина и Россия вступили в активную фазу очередной – третьей по счету - «газовой» войны. Более двух месяцев Еврокомиссии, которая являлась "арбитражной" стороной газовых переговоров, так и не удалось подвести российскую компанию к компромиссному решению спора. Как результат - движимый кремлевскими амбициями «Газпром» активировал сценарий принудительного воздействия и 16 июня прекратил поставки газа Украине. Российский энергетический гигант в тот же день подал иск в Стокгольмский арбитраж с требованием взыскать с «Нафтогаза», по его личным и никому непонятным подсчетам, 4,5 млрд долл. за потребленный ранее газ. В свою очередь, украинский госхолдинг подал встречный иск в тот же Стокгольмский арбитраж только уже на 6 млрд долл., трактуя сумму как переплату за покупку российского топлива по завышенным ценам. Кроме этого, «Нафтогаз» будет добиваться пересмотра газового контракта, который на протяжении 5 лет служил затягивающейся петлей на шее украинской экономики. Наша страна также намерена пересмотреть тариф на транспортировку российского газа в Европу, что глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал «очень-очень опасным звоночком».

Дилемма Европы

Еврокомиссия с самого начала газового противостояния Украины и России вела сдержанную политику в отношении «Газпрома». Переговорщик от ЕС, еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер, искал компромисс между воюющими соседями. С одной стороны – Украина, не принимающая несправедливую цену на российский газ в 485 долл. за тысячу кубометров на фоне того, что в I квартале 2014 года он обходился ей по 268,5 долл. С другой – «Газпром», желающий в очередной раз загнать Украину в газовую кабалу и укрепить свои позиции на европейском рынке. С третьей - Европа, главная задача которой - без значительных потерь, комфортно пережить грядущую зиму.

На сегодняшний день «Газпром» поставляет газ в Европу по трем веткам: через Украину, через Беларусь и по «Северному потоку». Белорусское направление и «Северный поток» полностью контролируются российским газовым монополистом. Украину же «Газпром» традиционно называет «ненадежным партнером».

Сейчас главная задача Кремля доказать Европейскому Союзу необходимость строительства «Южного потока» в обход Украины по дну Черного моря, который позволит «Газпрому» взять под контроль треть энергопоставок в ЕС. Еврокомиссия, с учетом происходящего в нашей стране – оккупации Россией Крыма и поддержки Кремлем террористов на востоке Украины, а также на фоне несоответствия «Южного потока» европейским энергетическим принципам высказалась категорически против реализации проекта.

Россия же раскручивает свой сценарий. «Чтобы Европейский Союз переосмыслил отношение к «Южному потоку», для этого и необходим России горячий сценарий в Украине, который бы показал нашу страну как ненадежную транзитную ветку», - считает президент центра «Стратегия XXI» Михаил Гончар. По его мнению, между вооруженными противостояниями на востоке Украины, аннексией Крыма и третьей газовой войной прямая связь.

Ва-банк

Над тем, как подмочить репутацию Украине, российские функционеры работали годами. Газовые войны всегда развивались по схожему сценарию: сначала Россия перекрывает по «дутым» причинам газ Украине, потом обвиняет ее в воровстве «голубого» топлива, а затем останавливает транзит. После чего Украина идет на уступки Кремлю. Подписываются сомнительные контракты, предоставляются «липовые» скидки в обмен на корректировку внешнеполитического вектора. При этом «Газпром» продолжает продвигать в Европе свои проекты газопроводов в обход Украины.

Так после второй газовой войны появился «Северный поток», правда, пока неполноценный. Но в результате транзит топлива через территорию Украины сократился более чем на 30%.

Сейчас у «Газпрома» планы покруче. Кроме лоббирования «Южного потока» российскому монополисту нужно вывести на полную мощность «Северный поток», пока заполненный наполовину. Проблема в законодательстве ЕС относительно газопроводного транспорта. Немецкое продолжение «Северного потока» - газопровод OPAL находится под действием третьего энергопакета, что не позволяет «Газпрому» единолично занять его мощность, необходимо наличие конкурентного партнера, которого нет. Чтобы добиться от ЕС преференций, Кремлем будет сделано все, чтобы Украина лишилась статуса надежного транзитера российского топлива в Европу. Он даже пойдет на крайние меры. К примеру, недавняя ситуация: несмотря на то, что «Газпром» прекратил поставки в Украину, транзит нашей страной в ЕС осуществляется согласно графику и в полной мере. И вдруг на магистральном газопроводе «Уренгой-Помары-Ужгород» в Полтавской области происходит взрыв. Европейские поставки не пострадали, участок оказался некритичным. Между тем, российская сторона тут же заявила, что в скором времени возможны новые аварии на украинской трубе, которая якобы давно находится в плачевном состоянии. Дескать, Европа – будь начеку. Украинская ключевая версия произошедшего – теракт. Следственное управление МВД уже открыло уголовное производство по этому делу. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что диверсия на газопроводе является очередной попыткой России дискредитировать нашу страну как партнера в газовой сфере. Что касается жизнеспособности украинской ГТС, то, по словам заместителя министра энергетики и угольной промышленности Вадима Улиды, наша газотранспортная система проектировалась и строилась во времена Советского Союза с учетом вероятной войны, в том числе ядерной, и поэтому разрушить ее практически невозможно.

«Информация о том, что поврежденный взрывом участок газопровода был изначально аварийным, не отвечает действительности. Украина выполняет свои обязательства по обеспечению транзита. Наши газопроводы в нормальном состоянии, осуществляются меры по реконструкции газопроводов – текущие и долгосрочные, в том числе, на средства европейских партнеров. Состояние газопроводов - нормальное. Нет оснований считать, что украинские газопроводы хуже, чем в Европе или России», - сказал Улида.

Конечно, все происходящее не могло не сказаться на политике Украины, наша страна пошла ва-банк. Правительство впервые за всю историю независимости выступило с инициативой перенести точку приема российского газа на восточную границу и создать на базе ГТС компанию-оператора, 49% акций которого будут принадлежать европейскому инвестору. Как предполагается, евроклиенты «Газпрома» должны будут заключать прямые контракты с украинским оператором на прокачку газа. Кроме того, Украина начала реформу «Нафтогаза» в полном соответствии европейским критериям и решилась исключить Россию из кандидатов на модернизацию ГТС. Такой вариант кардинально не устраивает Кремль. В его картинку не вписывается возможность прибыльной работы украинской газотранспортной системы. Кроме того, перед Россией встает угроза потери политического давления на страну, которая, помимо уже очерченной газовой самостоятельности, 27 июня подпишет экономическую часть Соглашения об ассоциации с ЕС.

«Если мы сможем подтвердить Европейскому Союзу, что Украина надежная транзитная страна, что нам можно доверять… Теоретически это должно сохранить, в лучшем случае, существующие объемы транзита и подкрепить их новым транзитным договором, который бы содержал условие «ship-or-pay». То есть, независимо от того, будут объемы или нет, транзитер, кто бы это ни был - «Газпром» или европейские компании, будет оплачивать заказанную мощность», - озвучил позицию Украины глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. По его словам, если парламент не поддержит инициативу Кабмина о привлечении к модернизации газотранспортной системы зарубежного инвестора, то существует риск того, что Еврокомиссия примет положительное решение по «Южному потому».

«Наименьшее, чего бы нам хотелось, – остаться с ГТС, которая будет незагруженной. Или загружена только для объемов потребления газа Украиной плюс минимальный транзит в такие страны, как Словакия, Румыния и, возможно, Венгрия», - подчеркнул Коболев.

4 млрд долларов в год

Транзит российского газа через Украину по итогам 2013 года составил 86 млрд кубометров. Тариф на транспортировку - 3,1 евро за тысячу кубометров на каждые 100 км. За год, при условии сохранения объемов, сумма оплаты может достигать 4 млрд долл. C учетом затрат на жизнеспособность ГТС Украина ежегодно может закупать на вырученные деньги около 10 млрд кубометров газа, если удастся добиться цены на российское топливо ниже 300 долл. Общая же потребность Украины в импортном газе на сегодня составляет порядка 30 млрд кубометров. Но наша страна, взявшая в приоритеты сокращение потребления газа, планирует снизить этот показатель до порядка 20-22 млрд кубов. Работа в этом направлении идет неустанно.

Что касается транзитных сумм, то украинская сторона их никогда в глаза не видела. Оплачивая нарисованные «Газпромом» газовые долги, в том числе и за счет средств от транзита, «Нафтогаз» за бесценок сдавал трубу российской компании.

«Мы не существуем на карте «Газпрома» как партнеры», - сказал УНИАН экс-министр энергетики Сергей Ермилов. По его словам, «украинские власти на протяжении последних двадцати лет оставались «дилером» российской монополии. А «Газпром» все это время спокойно торговал топливом на западной границе Украины. Для европейских газовых компаний нашей страны также не существовало. С их точки зрения украинской трубой управляет «Газпром». Это дает ему право без особых капиталовложений контролировать европейские поставки в свою пользу».

Украине необходимо сохранить статус надежного транзитера российского газа, но на качественно других принципах. Это позволит окончательно заморозить реализацию проекта «Южный поток» и остановить европейскую экспансию российской монополии. Для этого нашей стране нужно доказать свою состоятельность в глазах европейских компаний как надежного партнера.

Тем более, по мнению Михаила Гончара, в ликвидационном списке Кремля стоят Южный Кавказ, Азербайджан. То есть, страны, которые могут составить конкуренцию «Газпрому» на европейском рынке.

«Россия делает намек, что никаких других проектов, связанных с поставками нероссийского газа с восточного направления в Европейский Союз, быть не может. Это - ее монополия», - подчеркивает эксперт.

«Все начинается с Украины, но Украиной может не закончиться», - добавил он.

Артем Белоусов (УНИАН)