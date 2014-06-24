Россия и Австрия подписали соглашение о строительстве участка "Южного потока"

Принято окончательное инвестиционное решение по строительству газопровода «Южный поток» на территории Австрии, который планируется проложить по дну Черного моря в обход Украины.

Как сообщили УНИАН в управлении информации «Газпрома», сегодня в Вене в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Австрийскую Республику глава российского газового гиганта Алексей Миллер и генеральный директор компании OMV Герхард Ройсс подписали Соглашение акционеров совместной проектной компании South Stream Austria GmbH.

«Соглашение предусматривает взаимодействие сторон по реализации проекта строительства австрийского участка газопровода «Южный поток» с пропускной способностью 30-32 млрд куб. м в год от границы с Венгрией до конечного пункта в Баумгартене. В рамках подписанного соглашения также принято окончательное инвестиционное решение, основанное на согласованных критериях, по строительству газопровода на территории Австрии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны планируют получить все необходимые разрешения для строительства «Южного потока» до конца 2015 года. Ввод в эксплуатацию австрийского участка газопровода намечен на конец 2016 года.

«Проект «Южный поток» поддерживают крупнейшие энергетические компании Европы. Соглашение с OMV — важный шаг на пути создания нового трансъевропейского газотранспортного маршрута. Уже в следующем году «Южный поток» станет дополнительной гарантией надежности и гибкости поставок российского газа на рынки Европы», - сказал Миллер.

В свою очередь Ройсс отметил, что, реализуя проект «Южный поток», «Газпром» и OMV повышают безопасность поставок для всей Европы и, в частности, для Австрии.

«Этот контракт также укрепляет роль Баумгартена как ключевого европейского центра газоснабжения», - сказал он.

Справка УНИАН: «Южный поток» — инфраструктурный проект «Газпрома» по строительству газопровода мощностью 63 млрд куб. м через Черное море в обход Украины в страны Южной и Центральной Европы в целях диверсификации маршрутов экспорта природного газа.

Первый газ по «Южному потоку» планируется поставить в конце 2015 года. На полную мощность газопровод выйдет в 2018 году.

В 2010 году для реализации проекта «Южный поток» в Австрии подписано межправительственное соглашение. Тогда же для строительства газопровода на территории республики «Газпром» и OMV создали на паритетных началах совместную проектную компанию South Stream Austria GmbH.

29 апреля 2014 года «Газпром» и OMV подписали Меморандум о намерениях сторон построить австрийский участок газопровода «Южный поток» с пропускной способностью до 32 млрд куб. м в год и конечным пунктом в Баумгартене.

Компания OMV — главный партнер «Газпрома» в Австрии. Всего с 1968 года в Австрию было экспортировано более 187 млрд куб. м российского природного газа. В 2013 году объем поставок составил 5,2 млрд куб. м.