Энергоресурсы собственной добычи будут продавать на Украинской универсальной бирже

Соответствующее решение закреплено в приказе министерства от 20 июня 2014 года.

«В соответствии с приказом Минэнергоугля от 20.06.2014 № 463 «О результатах конкурса» победителем конкурса по определению бирж, имеющих право на организацию и проведение аукционов по продаже нефти сырой, газового конденсата собственной добычи, сжиженного газа, в том числе специализированных аукционов по продаже сжиженного газа для нужд населения, определена Украинская универсальная биржа», - говорится в сообщении министерства.

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Справка УНИАН. В соответствии с Законом Украины «О нефти и газе», предприятия, доля государства в уставном капитале которых 50% и более, хозяйственные общества, 50% и более акций (долей, паев) которых находятся в уставных капиталах других хозяйственных обществ, акционером которых является государство и владеет в них контрольным пакетом акций, а также дочерние предприятия, представительства и филиалы таких предприятий и обществ, участники договоров о совместной деятельности, и/или лица, уполномоченные договорами о совместной деятельности, заключенными при участии отмеченных предприятий, ежемесячно осуществляют продажу нефти сырой и газового конденсата собственной добычи, а также сжиженного газа - исключительно на биржевых аукционах.