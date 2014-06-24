Скандальную «РосУкрЭнерго» ликвидируют

Скандально известный газовый посредник в поставках российского газа в Украину швейцарская компания «РосУкрЭнерго», близкая к украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, пребывающему под домашним арестом в Вене, может быть ликвидирована, поскольку не ведет активной деятельности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе подконтрольной Фирташу группе компаний Group DF со ссылкой на управляющего директора группы Бориса Краснянского.

«РУЭ (РосУкрЭнерго - УНИАН) не работает с 2009 года. И с тех пор не имеет никаких доходов. Согласно швейцарскому законодательству, в таких ситуациях компания должна ликвидироваться», - цитирует пресс-служба Краснянского.

Управляющий директор отметил, что решение о ликвидации компании должны принимать ее акционеры – российский газовый монополист «Газпром» и подконтрольная Фирташу компания «Сentrogas», действующая по швейцарским законам. И если «Газпром», по словам Краснянского примет решение ликвидировать «РУЭ», «Сentrogas» это решение поддержит.

Справка УНИАН. Компания «РосУкрЭнерго» была создана в 2004 году, как посредник российского «Газпрома» в транспортировке туркменского газа через территорию России. Изначально одним из акционеров компании, по данным СМИ, наряду с Фирташем выступил «Газпромбанк» - структура, близкая к бизнесменам Михаилу и Юрию Ковальчукам, водившим дружбу с президентом России Владимиром Путиным. Позднее «Газпромбанк» продал свою долю «Газпрому» за более чем 2 млрд евро.

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В 2006 году компания вышла на рынок Украины и с апреля 2006 года по январь 2008 года была единственным поставщиком природного газа в нашу страну. Тогда же стало известно о тесных связях бизнесмена Фирташа с на тот момент министром топлива и энергетики Юрием Бойко.

Деятельность компании была прекращена при участии на тот момент премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, поставившей целью ликвидировать коррупционных посредников на газовом рынке. Однако, "РУЭ" подорвала работу государственного монополиста – НАК «Нафтогаз Украины», который уже к 2011 году зафиксировал рост убытков, основная часть которых была вызвана необходимостью отчисления 1,4 млрд. долларов компании "РосУкрЭнерго". С 2011 года «Нафтогаз» является стабильно убыточной компанией, дефицит бюджета которой в совокупности с дефицитом бюджета страны по итогам 2014 года мог бы составить до 13% ВВП.

Фирташ находится в Вене с марта 2014 года, где он был задержан по обвинению в экономических преступлениях с целью возможной экстрадиции в США и выпущен под рекордный залог в 125 млн евро. Group DF официально заявила, что "действия правоохранительных органов Австрии в отношении Дмитрия Фирташа не связаны ни с ситуацией в Украине, ни с деятельностью группы в Европе и Америке, а касаются инвестиционного проекта 2006 года". Фирташ через свою компанию обратился с заявлением о том, что убежден в своей невиновности и намерен доказывать свою правоту.