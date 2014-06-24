Реформу угольной отрасли необходимо продолжать - эксперты

Об этом говорили участники 5-й ежегодной конференции Института Адама Смита "Украинский энергетический форум" - представители экспертного сообщества и ключевые игроки энергетического рынка.

Замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Вадим Улида заявил, что к 2020 году планируется полное прекращение бюджетного субсидирования угледобычи. "В 2014 году на господдержку шахт запланировано около 13 млрд грн бюджетных субсидий. В то же время, реформа угольной отрасли предусматривает закрытие нерентабельных шахт, повышение эффективности действующих предприятий, а также приватизацию привлекательных активов", - отметил чиновник.

Читайте такжеГосшахты увеличили убытки до 6 млрд гривеньЗамглавы НАК «Нафтогаз Украины» Александр Тодийчук уверен, что угольная отрасль нуждается в активном реформировании, а для этого необходимы существенные инвестиции. "Сейчас наш энергетический баланс не является оптимальным. Начнем с того, что 40% - это газовая составляющая, ее надо уменьшать. Но в Украине на сегодня на замену есть только угольная отрасль и возобновляемые источники энергии. Это также хороший шанс для восточных районов получить в ближайшем будущем хорошую работу и зарплату", - отметил он.

По мнению генерального директора ДТЭК Максима Тимченко, средства, которые сегодня направляются в угольную отрасль в виде дотаций, используются неэффективно. Приватизационные процессы позволят перенаправить эти средства на более понятные нужды общества.

"Мы обязаны сегодня перенаправить те деньги, которые сегодня идут в угольную отрасль без понимания, что будет завтра, в создание новых рабочих мест и поддержку шахтеров. Если в течение 15 лет эта отрасль субсидируется, то пора задуматься, правильно ли распределяются эти субсидии", - сказал Тимченко.

Читайте такжеДотации убыточных шахт Донбасса составляют 34 млрд гривеньПо мнению Тимченко, на фоне проблем, которые страна испытывает с поставками газа, угольная отрасль будет оставаться ключевой для обеспечения энергобезопасности Украины. "Сегодня нам нужно решительно определить, какой объем угля нам добывать. Украинский уголь в основном может потребляться только в Украине. Нам не нужно добывать уголь по 3 - 4 тысячи гривен за тонну, когда его цена на внешних рынках 600-700 гривен. Сегодня нужно иметь смелость сбалансировать уровень добычи и потребления угля в Украине, и добывать уголь, который мы сможем продавать на внешнем рынке", - уверен Тимченко.

По его словам, сегодня вопрос реструктуризации угольной отрасли - один из ключевых. "Только частный бизнес, который умеет считать деньги, правильно распределять инвестиции и который не коррумпирован, может вывести угольную отрасль из кризиса", - уверен он.