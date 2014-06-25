Власти США ослабляют 40-летний запрет на экспорт сырой нефти

Администрация Барака Обамы ослабляет запрет на экспорт из США сырой нефти, действовавший на протяжении последних 40 лет. Об этом сообщает Прайм со ссылкой на "Уолл-стрит джорнэл".

"Не привлекая особого внимания, Министерство торговли США разрешило двум энергетическим компаниям из штата Техас экспортировать так называемую сверхлегкую нефть, запасы которой в США в последнее время возросли на фоне активной разработки сланцевых месторождений", - указывает издание. Сверхлегкая нефть, известная также как конденсат, в изобилии содержится в сланцевых породах.

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Запрет на экспорт сырой нефти был введен в США в 1973 году в ответ на установление арабскими странами эмбарго на поставки "черного золота" в западные страны. Однако США могут экспортировать нефтепродукты - например, бензин и дизельное топливо.

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Как отмечает "Уолл-стрит джорнэл", в соответствии с вводимыми администрацией Обамы новыми правилами сверхлегкая нефть после минимальной переработки будет попадать в категорию "нефтепродукты" и, таким образом, будет разрешено ее экспортировать.

"Поставки нефти могут начаться уже в августе. Скорее всего, сначала они будут небольшими", - пишет газета. По оценкам влиятельного вашингтонского Брукингского института, со следующего года США будут способны экспортировать около 700 тыс. баррелей нефти в сутки.