Путин уверяет Европу, что «Южный поток» не призван навредить Украине

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Вене заявил о том, что проект «Южный поток» ни в коем случае не призван поставить Украину в затруднительное положение - он реализовывается в интересах России так же, как и проекты «Северный поток» и «Голубой поток», передает «Газета.Ru».

«Это не стремление обойти Украину, эти проекты возникли давно. «Северный поток» - это что, стремление обойти? Нет. Просто мы развиваем транспортную инфраструктуру»», - отметил президент РФ.

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Путин также сказал, что попытки сорвать реализацию проекта «Южный поток» со стороны США являются проявлением обычной конкурентной борьбы.

«Здесь нет ничего необычного - обычная конкурентная борьба. В ходе этой конкурентной борьбы используются и политические средства», — подчеркнул президент РФ.

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