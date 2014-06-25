«Южный поток» вместо Италии закончится в Австрии

Вчера в Вене предправления «Газпрома» Алексей Миллер и гендиректор OMV Герхард Ройсс подписали соглашение о строительстве «Южного потока» в Австрии. Проектом займется South Stream Austria GmbH, в которой у каждой из сторон будет по 50%. Труба будет проложена от австро-венгерской границы до хаба в Баумгартене.

«Это не очень протяженный участок — чуть меньше 50 км. Но от этого не менее важный, так как это заключительный, финальный, участок «Южного потока», — отметил Миллер. Так, именно Австрия превратилась в «приоритетный маршрут». А вот Словению и предполагавшуюся в качестве конечной точки Италию «Южный поток» обойдет стороной, пишут «Ведомости».

Таким образом, «Газпром» вернулся к первоначальной концепции строительства трубопровода. Он предусматривает строительство трубы из России по дну Черного моря до Болгарии, Сербии, Венгрии и затем Австрии. Баумгартен рассматривался как конечная точка «Южного потока» еще в 2009 г. Спустя год с Австрией даже было подписано межправительственное соглашение. Но позже власти страны сделали ставку на альтернативный проект — Nabucco, а «Газпром» решил направить «Южный поток» из Венгрии через Словению до Италии.

Читайте такжеПутин: США пытаются сорвать проект "Южный поток"

Но позже Австрия от Nabucco отказалась, вместо него было решено сконцентрироваться на Trans-Adriatic Pipeline (TAP), который к 2020 г. может обеспечить Европу 10 млрд куб. м азербайджанского газа ежегодно. Этот проект уже получил исключение из «Третьего энергопакета», чего пока безуспешно добивается «Газпром» для «Северного потока» и «Южного потока». Причем последний проект ЕС и вовсе потребовал заморозить. В начале июня премьер министр Болгарии Пламен Орешарски заявил о том, что поручил приостановить работы по «Южному потоку».

Читайте такжеТретья газовая война для России станет последней

Первые сообщения о заинтересованности Австрии в том, чтобы вернуться в «Южный поток», появились еще до того, как ЕС затормозил проект. В частности, Миллер и Ройсс обсуждали проект еще в феврале, сообщал «Газпром». Но переговоры не прекратились и после того, как ЕС впервые высказался против «Южного потока».

«Газпром» заявлял, что начало строительства сухопутной части «Южного потока» в Болгарии и Сербии намечено на июль.