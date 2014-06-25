Подорожание нефти из-за конфликта в Ираке несет угрозу развивающимся экономикам

Новый виток геополитических рисков угрожает темпам роста мировой экономики, пишут "Ведомости" со ссылкой на обзор МВФ.

С начала эскалации конфликта в Ираке в середине июня цена барреля Brent выросла на 5% (данные Bloomberg). Нефть этого сорта впервые с сентября 2013 г. подорожала до $115 за 1 барр. и держится около этой отметки.

Читайте такжеБоевики захватили крупнейший НПЗ в Ираке. Наступление на Багдад продолжается.Ирак — второй производитель в ОПЕК (3,3 млн барр. в день). По прогнозу Международного энергетического агентства, эта страна обеспечит 60% прироста добычи ОПЕК до 2019 г., увеличив собственное производство на 1,28 млн барр. до 4,54 млн барр. Риск-премия, закладываемая в цены, из-за кризиса в Ираке растет. В стране идут военные столкновения.

Читайте такжеДобыча нефти в странах ОПЕК упала до минимума за три годаСильнее всего рост нефтяных котировок может ударить по темпам роста экономик Индии и Турции, где большая часть потребляемого топлива импортируется, пишет МВФ. Индия — четвертый мировой импортер нефти (3,8 млн барр. в день), на поставки сырья из Ирака приходится 13% импорта, в Турции на импорт приходится 90% потребляемого сырья.

По прогнозу МВФ, турецкая экономика должна ускориться с 3,4 до 3,7%, Индии — с 4,4 до 5,4% в 2014 г. Эти экономики — фактор риска для глобальной экономики, считают в МВФ.

Читайте такжеВласти США ослабляют 40-летний запрет на экспорт сырой нефтиСамый большой вопрос для рынка — как кризис в Ираке ограничит амбициозные планы страны по росту объемов нефтедобычи, от этого зависит ситуация на рынке в ближайшие несколько лет, пишут аналитики Energy Aspects. Пока не видно, кто из стран — производителей нефти мог бы заместить эти объемы. Ранее в числе претендентов МЭА называл Ливию, но там пока ожидается скромный рост добычи на 220 000 барр. в день.

Небольшой рост цен не представляет угрозы, но если цена барреля превысит $125, темпы восстановления могут существенно снизиться. По прогнозу МЭА, при стабильной ситуации на мировом рынке нефти средняя цена Brent должна снизиться до $93 в 2018 г.