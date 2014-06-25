Цены на нефть Brent снижаются, но остаются у девятимесячного максимума

На мировых торгах в среду, 25 июня, цены на нефть Brent снижаются, но еще близки к девятимесячному максимуму на фоне ситуации в Ираке, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent с поставкой в августе подешевели на $0,22, до $114,24 за баррель, а фьючерсы на WTI подорожали на $0,66, до $106,69 за баррель.

Борьба с суннитскими боевиками за контроль над крупнейшим нефтеперерабатывающим комплексом Ирака Байджи мощностью 300.000 баррелей в сутки продолжается с переменным успехом уже неделю. Рост цен на нефть, однако, остановился, потому что инвесторы не видят новых угроз поставкам из Ирака.

Читайте такжеПодорожание нефти из-за конфликта в Ираке несет угрозу развивающимся экономикамКак отмечают аналитики, рынок уже заложил в котировки ситуацию в Ираке, если только не начнется хаос. Угроза перебоев в поставках снижается.

Власти США разрешили двум компаниям экспорт минимально переработанного конденсата. Таким образом, политика США в отношении экспорта нефти остается неизменной.

Читайте такжеВласти США ослабляют 40-летний запрет на экспорт сырой нефтиГенеральный секретарь ОПЕК Абдулла аль-Бадри во вторник сказал, что на мировом рынке достаточно нефти, а цены выросли только из-за волнений по поводу Ирака. По его данным, коммерческие запасы нефти в промышленно развитых странах составляют 57,5 дней.