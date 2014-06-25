В Еврокомиссии настаивают на приостановке строительства «Южного потока»

Создание газопровода "Южный поток" должно быть приостановлено, пока он не будет соответствовать нормам Евросоюза, считает еврокомиссар Гюнтер Эттингер, передает РИА Новости.

"Проект "Южный поток" должен быть приостановлен до полного соответствия законодательству ЕС", - сказал он в ходе круглого стола по энергетический политике ЕС.

Президент РФ Владимир Путин во вторник призвал не политизировать вопрос строительства газопровода «Южный поток», отметив, что этот проект выгоден и России и Евросоюзу. Он назвал попытки США сорвать реализацию проекта обычной конкурентной борьбой.

Вчера в Вене предправления «Газпрома» Алексей Миллер и гендиректор OMV Герхард Ройсс подписали соглашение о строительстве «Южного потока» в Австрии. Труба будет проложена от австро-венгерской границы до хаба в Баумгартене.

Газопровод «Южный поток» мощностью 63 миллиарда кубометров планируется проложить по дну Черного моря из России до Болгарии. Далее «голубое топливо» будет распределяться по различным странам Европы — как по транзитным для «Южного потока», так и по тем, куда придут газопроводы-отводы. Пропускная способность австрийского участка составит 30-32 миллиарда кубометров в год.

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Как сообщал УНИАН, 2 июня Брюссель предложил Софии приостановить строительство „Южного потока” на болгарском участке. Официальная причина – несоответствие проекта Третьему энергетическому пакету.

4 июня президент Европейской Комиссии Жозеф Мануэль Баррозу, комментируя дальнейшее строительство газопровода «Южный поток» заявил, что все энергетические проекты в ЕС должны на 100% отвечать европейским правилам, и это будет касаться не только Болгарии.

8 июня премьер-министр Болгарии Пламен Орешарски распорядился приостановить работы в рамках проекта по строительству газопровода "Южный поток" для проведения консультаций с Еврокомиссией.

9 июня в Сербии заявили, что страна вынуждена отложить работы по проекту газопровода "Южный поток" из-за заявления властей соседней Болгарии о приостановке его строительства.