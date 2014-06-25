Украина готова продолжать переговоры по газу, несмотря на судебные иски – Продан

Об этом министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан заявил на пресс-конференции в Брюсселе после прошедшей встречи с еврокомиссаром по вопросам энергетики Гюнтером Эттингером.

«Не смотря на то, что иск «Нафтогаза» находится в Стокгольмском арбитраже, а также, вы знаете, что и «Газпром» подал иск к «Нафтогазу», мы готовы сегодня продолжать переговоры. Заключить, так называемый, временный пакет договоренностей, который позволил бы поставлять необходимые объемы газа в Украину, закачивать необходимые объемы газа в хранилища», - сказал Продан.

В то же время, присутствовавший на пресс-конференции еврокомиссар Эттингер отметил, что Европейский Союз хотел бы, чтобы запасы в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) к началу отопительного сезона составляли до 20 млрд куб. м. На данным момент в украинских ПХГ находится около 14,2 млрд кубометров.

Как ранее сообщал УНИАН, переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжались с начала июня, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились ничем, и, как подчеркнул глава правительства Украины Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были осознанно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам. По мнению Яценюка, Россия вела переговоры, имея изначальную установку не соглашаться ни с одним из предложений, в то время как Украина и ЕС имели четко выстроенную единую позицию.

16 июня в 10 часов утра «Газпром», как и обещал, сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.