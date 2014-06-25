«Укртрансгаз» может пустить наблюдателей из Европы контролировать транзит газа

Госкомпания «Укртрансгаз», оператор газотранспортной системы Украины, готова предоставить доступ к газоизмерительным станциям (ГИС) официальным наблюдателям от Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG, Бельгия) и Энергетического Сообщества (Energy Community, Австрия) для контроля транзита российского газа по территории Украины.

«Соответствующие предложения компания направила в Брюсcель и Вену», - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Согласно сообщению, международным представителям будет предоставлен доступ к приграничным газоизмерительным станциям, расположенным на территории Украины.

«С целью получения объективной информации по объемам транзита природного газа по территории Украины ПАО «Укртрансгаз» также рекомендует направить наблюдателей на пограничные газоизмерительные станции, расположенные на территории Российской Федерации и Белоруссии», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжались с начала июня, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились ничем, и, как подчеркнул глава правительства Украины Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были осознанно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам. По мнению Яценюка, Россия вела переговоры, имея изначальную установку не соглашаться ни с одним из предложений, в то время как Украина и ЕС имели четко выстроенную единую позицию.

16 июня в 10 часов утра «Газпром», как и обещал, сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей.

«Нафтогаз Украины» выполняет свои обязательства по транзиту газа в полном объеме, но не исключает подачи иска в арбитражный суд Стокгольма с целью пересмотра действующего контракта с «Газпромом» по транзиту газа.

Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды, российская сторона – о взыскании с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.