В Украину могут транспортировать азербайджанский газ

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

"С учетом того, что мощность газопровода TANAP может быть увеличена вдвое, Украина заинтересована в использовании возможностей этого газопровода для транспортировки газа на свою территорию", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Украина принимает участие в проработке вопроса реализации проекта Адриатического газового коридора, который инициируется Хорватией и поддерживается Венгрией и Европейской Комиссией.

По словам Михалевича, объектом газоснабжения должно стать LNG-терминал, который Хорватия планирует построить на о. Крк в Адриатическом море.

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Как отмечается, создание газового коридора позволит соединить газотранспортные системы Хорватии, Венгрии и Украины и увеличить долю природного газа, поступающего в Украину из других источников.

"При этом комплекс украинских подземных хранилищ газа, расположенных у западных границ Украины, позволит создать резервы природного газа как для участников будущего коридора, так и для других стран Западной и Центральной Европы", - сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".