Европа не боится угроз Кремля отключить газ - Томбинский
03:54, 26 июня 2014Энергетика
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У Европейского Союза есть возможности поставки газа из других стран
Европа не боится угроз Кремля отключить газ
Об этом в эфире Еспресо.TV заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский.
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"ЕС не является зависимым исключительно от российского газа. Сейчас около 39 процентов газа, потребляемого в Евросоюзе происходит из России, но если посмотреть на глобальном уровне на ЕС, то более 50 процентов возможностей принимать сжиженный газ на территории ЕС является неиспользованными", - сказал Томбинский.
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