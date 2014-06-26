Европа не боится угроз Кремля отключить газ - Томбинский

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский.

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"ЕС не является зависимым исключительно от российского газа. Сейчас около 39 процентов газа, потребляемого в Евросоюзе происходит из России, но если посмотреть на глобальном уровне на ЕС, то более 50 процентов возможностей принимать сжиженный газ на территории ЕС является неиспользованными", - сказал Томбинский.