В Болгарии уверяют, что проект "Южный поток" не нарушает законодательство ЕС

Межправительственное соглашение по строительству газопровода "Южный поток" на территории Болгарии, которое было подписано в 2008 году, не предоставляет исключительных прав, концессий или проведения конкурсов для компании "Южный поток Болгария", которая будет собственником газопровода, а значит, не нарушает законодательство ЕС.

Об этом говорится в заявлении болгарского правительства, официально переданном в Европейскую комиссию (ЕК), сообщила ИТАР-ТАСС правительственная пресс-служба. В документе также подчеркивается, что при создании компании "Южный поток Болгария" по решению правительства в 2010 году законы ЕС не нарушались.

Читайте также«Южный поток» вместо Италии закончится в Австрии

Данное заявление было подготовило в связи с запросом ЕК от 3 июня 2014 года, в котором выражались опасения возможного нарушения законодательства ЕС в связи с определением совместной компании "Южный поток Болгария" оператором и собственником газопровода.

Как сообщал УНИАН, Болгария демонтировала на своей территории трубы нефтепровода "Южный поток" с первым сварным швом.

"Это произошло после того, как Европарламент решил, что проект "Южный поток" не должен реализовываться", - отмечает издание и выкладывает фотографии, как было до и стало после демонтажа труб.

Первый сварной шов как символ начала строительства российского газопровода через территорию Болгарии был сделан в октябре 2013 года при участии представителей российской компании "Газпром".