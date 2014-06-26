США в пику России значительно ускорят процесс экспорта СПГ

Американские конгрессмены одобрили законопроект, предусматривающий существенное сокращение сроков одобрения запроса на экспорт американского СПГ, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Читайте такжеПутин уверяет Европу, что «Южный поток» не призван навредить УкраинеЗа эту инициативу проголосовали 266 членов палаты представителей, против высказались 150. Теперь данный законопроект пойдет на рассмотрение сената, который, скорее всего, последует примеру нижней палаты американского парламента.

Читайте такжеГосдеп США: Санкции против России уже подготовленыПринятие данного законопроекта способно значительно ускорить процесс экспорта американского СПГ в страны, с которыми у США нет соглашения о свободной торговле.

По убеждению автора инициативы — республиканца Кори Гарднера — такой шаг со стороны США «поможет нашим друзьям за рубежом и позволит создать новые рабочие места внутри страны».

Согласно нынешнему законодательству, американское Минэнерго обязано рассматривать заявку на поставки СПГ из США в другую страну в течение 90 дней. Новые поправки могут обязать ведомство сократить сроки рассмотрения до 30 дней.

Возникновение данной инициативы эксперты связывают с ситуацией в Украине, обнажившей газовую зависимость Европы от поставок из России.

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