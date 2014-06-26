На мировых торгах в четверг, 26 июня, цены на нефть Brent опустились ниже $114 за баррель на фоне того, что война в Ираке не влияет на добычу нефти, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent подешевели на $0,06, до $113,94 за баррель, а фьючерсы на WTI подорожали на $0,23, до $106,73.

Иракская армия 25 июня продолжила бои с суннитскими войсками за крупнейший в стране НПЗ в Байджи мощностью 300.000 баррелей в сутки. Месторождения на юге страны, на которые приходится основная доля добычи Ирака в 3,3 миллиона баррелей в сутки, находятся в безопасности.

Читайте такжеПодорожание нефти из-за конфликта в Ираке несет угрозу развивающимся экономикамПо мнению аналитиков, разумный для Brent ценовой диапазон сейчас - $113-114", т.к. экспорт из Ирака в июне, вероятно, останется на уровне мая 2,7 миллиона баррелей в сутки.

Напомним, США разрешили двум компаниям экспорт сверхлегкой нефти, смягчив действовавший в течение 40 лет полный запрет на экспорт нефти. Ничего конкретно пока неизвестно, но экспорт из США может начаться в августе.

Читайте такжеВласти США ослабляют 40-летний запрет на экспорт сырой нефтиЗапасы нефти в США выросли на 1,7 миллиона баррелей на прошлой неделе, по данным Управления энергетической информации, при прогнозе снижения на 1,6 миллиона.

Новый раунд переговоров о ядерной программе Ирана начнется в Вене 2 июля и продлится две недели. Итог переговоров может отразиться на рынке нефти.

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