В Еврокомиссии пригрозили "последствиями" странам, которые поддержат "Южный поток"

Еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер пригрозил "последствиями" тем странам Европейского союза, которые поддержат проект "Южный поток" в его нынешнем виде. Об этом говорится в статье, написанной им для немецкой газеты Handelsblatt и опубликованной сегодня, пишет ИТАР-ТАСС.

"Еврокомиссия не может смириться с тем, что некоторые государства ЕС подписали с Россией соглашения о строительстве газопровода, в которых нарушается совместно принятое европейское право. Я призываю страны ЕС отложить проект до тех пор, пока он не будет соответствовать европейскому праву", - отметил Эттингер.

Читайте такжеБолгария не позволит "Южный поток" без одобрения ЕС

"Тот, кто все же продолжит предпринимать действия (по реализации проекта), должен считаться с последствиями", - указал еврокомиссар в статье. "Следует также задаться вопросом, подходящий ли сейчас момент для подписания дальнейших соглашений, которые касаются "Южного потока", - считает автор.

Как сообщал УНИАН, 24 июня в Вене предправления «Газпрома» Алексей Миллер и гендиректор OMV Герхард Ройсс подписали соглашение о строительстве «Южного потока» в Австрии. Проектом займется South Stream Austria GmbH, в которой у каждой из сторон будет по 50%. Труба будет проложена от австро-венгерской границы до хаба в Баумгартене.

«Это не очень протяженный участок — чуть меньше 50 км. Но от этого не менее важный, так как это заключительный, финальный, участок «Южного потока», — отметил Миллер. Так, именно Австрия превратилась в «приоритетный маршрут». А вот Словению и предполагавшуюся в качестве конечной точки Италию «Южный поток» обойдет стороной.