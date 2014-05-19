Энергоатом: бывшие работники Донузлавской ВЭС трудоустроены на Южно-Украинскую АЭС

Пятеро работников Донузлавской ветроэлектростанции (расположена на Крымском полуострове, входит в состав ГП НАЭК «Энергоатом»), которые отказались от российского гражданства после аннексии Крыма, трудоустроены на Южно-Украинской АЭС, говорится в сообщении НАЭК «Энергоатом».

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«После аннексии Крыма Россией перспективы для персонала Донузлавской ветроэлектростанции и дальше работать в составе ГП НАЭК «Энергоатом» оказались под вопросом. Сотрудникам станции, изъявившим желание проживать в Украине, иметь украинское гражданство и трудиться в атомной энергокомпании, предложена работа на АЭС и в других обособленных подразделениях «Энергоатома», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на сегодня прибывшие на Южно-Украинскую атомную электростанцию переселенцы трудоустроены и обеспечены жильем. Двум семьям предоставлены квартиры гостиничного типа, один специалист поселен в общежитие.

Справка УНИАН. Южно-Украинский энергетический комплекс расположен на юге Украины в Николаевской области. Он включает в себя Южно-Украинскую атомную станцию (три атомных энергоблока суммарной мощностью 3000 МВт), Александровскую гидростанцию на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и высокоманевренную Ташлыкскую гидроаккумулирующую станцию (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3). Распоряжением Кабинета Министров Украины от 21 ноября 2007 года «Об утверждении проекта завершения строительства Ташлыкской ГАЭС» определен ввод в эксплуатацию шести гидроагрегатов ТГАЭС общей мощностью 900 МВт.

В 1996 году в качестве обособленного подразделения предприятие вошло в состав ГП НАЭК «Энергоатом». По объемам производства Южно-Украинский энергокомплекс обеспечивает потребности в электрической энергии региона с населением более 5 млн человек. За годы существования предприятием произведено свыше 490 млрд кВт/ч электрической энергии.