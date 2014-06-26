"Газпром" будет терять $3 млрд в год, если Украина начнет "большой реверс"

Потери "Газпрома" могут достичь трех миллиардов долларов в 2016 году, если Украина запустит так называемый большой реверс газа через Словакию в объеме 30 миллиардов кубометров в год.

Как сообщает Прайм, к такому выводу пришли аналитики компании "Уралсиб Кэпитал".

Если Украина будет закупать российский газ по реверсу в европейских странах, для "Газпрома" на деле это будет означать увеличение поставок в ЕС и уменьшение поставок в Украину.

В Европу газ поставляется по средней цене 360-380 долларов за тысячу кубометров, при этом российский холдинг еще должен уплачивать 30-процентную транспортную пошлину, тогда как поставки в Украину предполагается осуществлять по цене 385 долларов за тысячу кубов с нулевой пошлиной и более низкими транспортными расходами, говорится обзоре "Уралсиб Кэпитал".

"По нашим оценкам, потенциальный негативный эффект для EBITDA (прибыль за вычетом расходов на налоги, обесценение, аммортизацию и проценты - ред.) холдинга в 2016 г. составит 3 млрд долл., или 6%", - заключают аналитики.

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Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан в среду в Брюсселе заявил, что Киев предлагает запустить "большой реверс" газа через Словакию, "объемом до 30 млрд кубометров в год.

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В настоящий момент Украина качает из Словакии по 22 млн кубометров в сутки, или 8 миллиардов кубометров в год. Согласно меморандуму, заключенному в апреле, в 2015 году объем реверса может вырасти до 10 млрд кубометров ежегодно.

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Потребление газа Украиной составляет более 50 млрд кубометров в год.