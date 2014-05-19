«Энергоатом» считает недостаточным использование на сегодняшний день мощностей атомных станций

Об этом в ходе рабочего визита на Запорожскую АЭС сообщил президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский.

«У нас сейчас больше, чем нужно, мощностей стоит в резерве», - сказал он, комментируя ситуацию, что с 8 мая энергоблок №5 Запорожской АЭС находится в резерве в связи с балансовыми ограничениями энергосети.

По словам главы компании, на сегодняшний день наблюдается спад энергопотребления, но даже при этом «Энергоатом» мог бы работать и большими мощностями.

«В принципе, мы бы могли сейчас работать даже при этом спаде и большими объемами мощностей», - отметил Недашковский.

При этом глава «Энергоатома» сообщил, что компания проводила расчеты на соотношение мощностей различных видов генерации, участвующих в выработке электроэнергии в энергосистему Украины, и считает существующий баланс необоснованным.

«Мы делали расчеты, проверяли состояние тепловой генерации, соотношение в мощностях. Ведь не только у нас есть базовая нагрузка, но есть и соответствующая база у тепловой генерации. Есть расчеты, которые делает по режимам НЭК «Укрэнерго», и которые делает ГП «Энергорынок» в зависимости от объемов потребления, в зависимости от перепадов. Самые показательные перепады — это пятница вечер и понедельник утро, когда в пятницу вечером идет спад перед выходными, а в понедельник утром идет самый большой пик. Мы считаем, что сейчас у нас необоснованное (необоснованный простой мощностей - УНИАН)», - сказал Недашковский.

«То есть сейчас у нас блоков стоит больше в резерве, чем ... мы могли бы запустить и зарабатывать дополнительные средства для компании, и давать экономике страны более дешевую электроэнергию», - добавил он.

«Мы считаем, что это неоправданно, но годовой баланс на сегодня уже сверстан, мы идем по тому балансу, который сейчас утвержден Министерством энергетики и угольной промышленности. Менять это в середине года сложно, потому что под это спрогнозированы и баланс поставок органического топлива, это баланс по угольной промышленности. Естественно, нам приходится считаться с этой ситуацией, смотреть не только на интересы «Энергоатома», но и интересы всей отрасли», - подытожил глава компании.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на 19 мая в работе находятся 10 из 15 энергоблоков атомных электростанций.

Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС с 13 апреля находится в резерве, энергоблок №5 Запорожской АЭС - с 8 мая.

По данным «Энергоатома», в связи с балансовым ограничением за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 52,08 млн кВт/ч электроэнергии.

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.

Украина в январе-марте 2014 года сократила потребление электроэнергии по сравнению с январем-мартом 2013 года на 2,5% - до 38,844 млрд кВт/ч.